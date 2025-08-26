Ян Непомнящий и еще семь россиян смогут выступить на Кубке мира по шахматам

Гроссмейстер Ян Непомнящий и еще семь россиян вошли в список шахматистов, имеющих право принять участие в Кубке мира 2025 года. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Турнир, призовой фонд которого составляет $2 млн, пройдет с 31 октября по 27 ноября в индийском штате Гоа. В нем примут участие 206 шахматистов, которые будут соревноваться в формате нокаут-турнира. Отмечается, что три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.

Помимо Яна Непомнящего на Кубок мира также квалифицировались россияне Владислав Артемьев, Иван Землянский, Сергей Лобанов, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров.

Российские и белорусские шахматисты были отстранены от командных турниров под эгидой FIDE в 2022 году из-за начала спецоперации на Украине. В марте того же года организация разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных турнирах в нейтральном статусе.

Таисия Орлова