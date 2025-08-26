ОЖД перечислила в бюджеты Петербурга и Ленобласти 6 млрд рублей с начала года
По итогам семи месяцев текущего года Октябрьская железная дорога в виде налогов перечислила в бюджеты регионов Северо-Запада в общей сложности 10,5 млрд рублей.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщили в пресс-службе ОЖД, наибольшие налоговые отчисления направлены в Санкт-Петербург — 2,8 млрд рублей и Ленинградскую область — 3,2 млрд рублей.
За январь-июль 2025 года в бюджеты регионов СЗФО также перечислено: Республики Карелия — 1,4 млрд рублей, Мурманской области — 925 млн руб., Тверской области — 1,1 млрд руб., Псковской области — 510 млн руб., Новгородской области — 594 млн рублей.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что за первое полугодие 2025 года Октябрьская железная дорога перечислила в бюджеты регионов Северо-Запада 8,4 млрд рублей налогов. В казну Петербурга поступило 2,3 млрд рублей.