ОЖД перечислила в бюджеты Петербурга и Ленобласти 6 млрд рублей с начала года

По итогам семи месяцев текущего года Октябрьская железная дорога в виде налогов перечислила в бюджеты регионов Северо-Запада в общей сложности 10,5 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, наибольшие налоговые отчисления направлены в Санкт-Петербург — 2,8 млрд рублей и Ленинградскую область — 3,2 млрд рублей.

За январь-июль 2025 года в бюджеты регионов СЗФО также перечислено: Республики Карелия — 1,4 млрд рублей, Мурманской области — 925 млн руб., Тверской области — 1,1 млрд руб., Псковской области — 510 млн руб., Новгородской области — 594 млн рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что за первое полугодие 2025 года Октябрьская железная дорога перечислила в бюджеты регионов Северо-Запада 8,4 млрд рублей налогов. В казну Петербурга поступило 2,3 млрд рублей.

Андрей Цедрик