С января ОЖД перечислила в бюджеты регионов Северо-Запада 8,4 млрд руб. налогов

По итогам первого полугодия 2025-го Октябрьская железная дорога (ОЖД, входит в ОАО «РЖД») перечислила в бюджеты регионов Северо-Запада 8,4 млрд руб. налогов. В казну Петербурга поступило 2,3 млрд руб., сообщили в пресс-службе ОЖД.

В бюджет Ленинградской области было направлено 2,5 млрд руб., в казну Республики Карелия — 1,1 млрд руб. Мурманская, Тверская, Псковская и Новгородская области получили 751, 841, 406 и 469 млн руб. соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пригородные поезда СЗППК перевезли за шесть месяцев года 48,3 млн пассажиров.

Дарья Астанина