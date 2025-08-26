Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ярославская область заработала на приватизации 0,5 млрд рублей

В Ярославской области общий доход от приватизации за восемь месяцев 2025 года составил 547 млн руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

В регионе продали семь объектов недвижимости за 243 млн руб., 100% акций АО «Яротель Центр» за 251 млн руб. и долю в ООО «Кварц» за 52 млн руб. Сейчас на продажу выставлены еще 39 объектов, общая стоимость которых свыше 2,3 млрд руб.

Напомним, что в целом на 2025 год ярославские власти запланировали пополнить областной бюджет за счет продажи имущества более чем на 8 млрд руб.

Алла Чижова

