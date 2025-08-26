В ООН считают, что голод в секторе Газа можно было предотвратить

Председатель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ольга Черевко заявила, что голод в секторе Газа носит рукотворный характер. Ситуацию можно было предотвратить, если бы гуманитарная помощь доставлялась вовремя, считает она.

«Однако, к сожалению, никаких мер принято не было, а предпринятых шагов оказалось недостаточно»,— сказала госпожа Черевко в интервью Anadolu. По ее данным, во время режима прекращения огня в сектор Газа гумпомощь ежедневно доставляли сотни грузовиков. Сейчас число сократилось до нескольких десятков.

Ольга Черевко предупредила, что ситуация обостряется, и призвала нарастить объемы поставок гумпомощи. Она также выразила надежду на прекращение огня и освобождение заложников.

22 августа ООН объявила, что положение в секторе Газа ухудшилось до пятого уровня по шкале продовольственной безопасности, что означает катастрофический голод. По оценкам организации, в июле число голодающих семей в анклаве удвоилось. Почти половина жителей каждый день обходилась без еды, 12 тыс. детям за месяц диагностировали острое недоедание.

20 августа Армия обороны Израиля приступила ко второй фазе военной операции «Колесницы Гидеона» в секторе Газа по уничтожению палестинского движения «Хамас». По информации Bloomberg, Израиль предоставит «Хамасу» время до середины сентября, чтобы согласиться на освобождение всех заложников. В противном случае ЦАХАЛ начнет наступление на город Газа.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Колесницы Гидеона" ускоряют бег».