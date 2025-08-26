Первый круг US Open
Мужчины. Карлос Алькарас (Испания, 2)—Райли Опелка (США) 6:3, 7:5, 6:4. Джек Дрейпер (Великобритания, 5)—Федерико Агустин Гомес (Аргентина) 6:4, 7:5, 6:7 (7:9), 6:2. Карен Хачанов (Россия, 9)—Нишеш Басаваредди (США) 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:1. Хольгер Руне (Дания, 11)—Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:2). Каспер Рууд (Норвегия, 12)—Себастьян Офнер (Австрия) 6:1, 6:2, 7:6 (7:5). Андрей Рублев (Россия, 15)—Дино Призмич (Хорватия) 6:4, 6:4, 6:4. Фрэнсис Тиафо (США, 17)—Ёсихито Нисиока (Япония) 6:3, 7:6 (8:6), 6:3. Адам Уолтон (Австралия)—Юго Эмбер (Франция, 22) 6:4, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Флавио Коболли (Италия, 24)—Франческо Пассаро (Италия) 7:5, 4:6, 6:4, 3:6, 6:3. Франсиско Комесанья (Аргентина)—Алекс Микелсен (США, 28) 1:6, 6:3, 6:4, 6:4. Габриэль Диалло (Канада, 31)—Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 7:6 (7:4), 4:6, 7:5, 7:5.
Женщины. Мирра Андреева (Россия, 5)—Алисия Паркс (США) 6:0, 6:1. Рената Сарасуа (Мексика)—Мэдисон Кис (США, 6) 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 7:5. Елена Рыбакина (Казахстан, 9)—Джульета Пареджа (США) 6:3, 6:0. Каролина Мухова (Чехия, 11)—Винус Уильямс (США) 6:3, 2:6, 6:1. Анна Бондар (Венгрия)—Элина Свитолина (Украина, 12) 6:2, 6:4. Дарья Касаткина (Австралия, 15)—Елена-Габриэла Русе (Румыния) 7:5, 6:1. Людмила Самсонова (Россия, 17)—Юэ Юань (Китай) 2:6, 6:4, 6:4. Элизе Мертенс (Бельгия, 19)—Алисса Ан (США) 6:1, 6:0. Барбора Крейчикова (Чехия)—Виктория Мбоко (Канада, 22) 6:3, 6:2. Магдалена Френх (Польша, 28)—Талия Гибсон (Австралия) 6:2, 6:2. Анна Калинская (Россия, 29)—Клерви Нгугуэ (США) 6:0, 5:7, 6:4. Анастасия Павлюченкова (Россия)—Даяна Ястремская (Украина, 30) 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4. Камилла Рахимова (Россия)—Каролин Гарсия (Франция) 6:4, 4:6, 6:3. Ива Йович (США)—Александра Соснович (Белоруссия) 7:6 (8:6), 6:3.