Полиция Сочи выявила 200 нарушений при подготовке к 1 сентября

В УВД Сочи провели брифинг о подготовке к началу учебного года. Особый акцент сделали на обеспечении безопасности дорожного движения и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники ГИБДД обследовали дороги, пешеходные подходы к школам и маршруты школьных автобусов. «Работа ведется системно и по нескольким ключевым направлениям»,— подчеркнул начальник отдела ГИБДД по Сочи полковник полиции Александр Кузьмин.

В результате проверок выявлено около 200 нарушений. Все они взяты на контроль — составлены акты и выданы предписания об устранении. Дополнительно проинспектировано 55 автобусов и проверено 68 водителей через информационные ресурсы Госавтоинспекции. К работе допущены все.

Полиция также взаимодействует с родителями, предлагая им продумать безопасный маршрут от дома до школы и обратно, учитывая возможные сложности на пути.

Отдел по делам несовершеннолетних следит за тем, как дети посещают школы. Начальник отдела, подполковник полиции Юлия Короткова объяснила, что их задача — предотвратить систематические прогулы, так как в это время дети могут как совершать преступления, так и становиться их жертвами.

Родителям угрожает административная ответственность за школьные прогулы без уважительной причины. Это может варьироваться от предупреждений до штрафов и более серьезных последствий.

Сотрудничество полиции с родителями и школами приносит результаты: по сравнению с прошлым годом подростковая преступность снизилась на 30%.

Подготовка к новому учебному году в Сочи почти завершена. Принятые меры должны обеспечить безопасность школьников и создать спокойные условия для учебы.

Мария Удовик