В горах Сочи пройдут крупнейшие соревнования страны по трейлраннингу

На горном курорте «Роза Хутор» с 5 по 7 сентября пройдет T-Банк Rosa Wild Fest 2025 — крупнейшие соревнования по трейлраннингу в стране с участием более 3 тыс. спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Центральным событием фестиваля станет чемпионат России по трейлраннингу на дистанции 35 км, который организует Всероссийская федерация легкой атлетики. Соревнования покажут на федеральных телеканалах.

На забеге «Горный Король» на 180 км, который считается самой сложной гонкой в России, примут участие 70 спортсменов. Программа включает 11 маршрутов разной длины, среди которых дистанции на 11,7 км, 40,8 км и 111 км, а также забеги для детей и подростков.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников отметил, что разнообразие маршрутов позволяет участвовать в соревнованиях не только профессиональным спортсменам, но и новичкам, что делает трейлраннинг доступным для большего числа людей.

Кроме забегов, организаторы подготовили ночной развлекательный маршрут и более 15 дополнительных активностей для гостей, включая музыкальные выступления.

Трейлраннинг — это забеги по пересеченной местности: лесным тропам, горным склонам, полям и пустыням.

Мария Удовик