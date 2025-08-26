Модернизацию школьных пищеблоков завершили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершили модернизацию пищеблоков и столовых муниципальных школ. За три года ремонт затронул 153 учреждения, в общей сложности на это выделено 600 млн руб., сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Он проверил работы в сормовской школе №183 и гимназии №184 в Ленинском районе. По словам мэра, проведена колоссальная работа, за которую долгое время никто не брался. «Почему не брались? Потому что пищеблок есть — готовить можно, дети едят. А денег на улучшения нужно много. Тем не менее, питание – это очень важная составляющая в здоровье детей, поэтому оно должно приготавливаться в соответствующих условиях и на современном оборудовании»,— прокомментировал Юрий Шалабаев.

Одним из инициаторов этого направления был последний директор департамента образования Владимир Радченко, скоропостижно умерший 23 августа. «К сожалению, он не застал окончание всего проекта, но, конечно, он понимал, что мы его закончим»,— сказал глава города.

Теперь администрация намерена подготовить пятилетнюю программу по ремонту пищеблоков в детских садах. Их в городе насчитывается более 300.

