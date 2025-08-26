Вестибюль станции метро «Площадь Восстания» закрыли из-за подтопления

Во второй половине дня 26 августа в центре Петербурга закрыли вестибюль 2 станции метро «Площадь Восстания» (выход на Московский вокзал). О происшествии сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

В сообщении уточняется, что закрытие вестибюля связано с подтоплением в результате мощного ливня. Подземный переход и вход в вестибюль работают, уточнили в пресс-службе подземки.

UPD: С 15:32 второй вестибюль станции «Площадь Восстания» работает в обычном режиме, отметили позже в метрополитене.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце мая на выходе из станции метрополитена «Площадь Восстания» (около Московского вокзала) образовалась огромная лужа. Тогда в этой локации прорвало водовод диаметром 750 мм.

Андрей Цедрик