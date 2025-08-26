ВС РФ утвердил изъятие прав у воронежского электросамокатчика за пьяную езду

Верховный суд РФ (ВС РФ) отказался смягчить наказание в виде лишения водительских прав жителю Воронежской области, управлявшему 600-ваттным электросамокатом в нетрезвом виде. ВС РФ подтвердил, что для транспортного средства с двигателем мощностью свыше 0,6 кВт необходимо удостоверение. Его можно лишиться, управляя электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно постановлению Верховного суда, житель Воронежской области Александр Татаринцев 14 апреля прошлого года управлял электросамокатом Kugoo Kirin M4 Pro в райцентре Анне. Его остановили сотрудники ГИБДД и затем, чувствуя характерный запах, направили на медосвидетельствование. По его результатам, в выдохе водителя содержалось более 0,16 мг/л алкоголя, что превышало законную норму. Инспекторы составили материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (максимальное наказание — лишение водительских прав до двух лет и штраф в размере 45 тыс. руб.) и направили их в суд. Последний лишил Александра Татаринцева водительских прав на 1 год и 10 месяцев и оштрафовал его на 30 тыс. руб. Житель регина обжаловал решение в вышестоящих судебных инстанциях, но, несмотря на доводы о том, что электросамокат в соответствии с ПДД является средством индивидуальной мобильности (термин СИМ был введен 1 марта 2023 года), а не транспортным средством, ему отказали. В итоге Александр Татаринцев обратился в ВС РФ, но и там пересматривать решение не стали.

Верховный суд постановил, что поправки в ПДД не меняют правовой статус электросамоката как транспортного средства. При этом, если мощность его двигателя превышает 0,25 кВт, речь уже идет о мопеде. Следовательно, для управления таким транспортным средством необходимо водительское удостоверение категории М, а его водители несут одинаковую ответственность с автомобилистами, включая строгое наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

