Гонщики Перес и Боттас подписали контракты с новой командой «Формулы-1» Cadillac

Мексиканец Серхио Перес и финн Валттери Боттас присоединятся к новой команде «Формулы-1» Cadillac, которая начнет выступление в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба гонок.

«Подписание контракта с двумя очень опытными гонщиками, такими как Боттас и Перес, — это смелое заявление о серьезности наших намерений. Они знают, что нужно для достижения успеха в ''Формуле-1''. И что более важно, они понимают, что значит помогать строить команду», — заявил руководитель Cadillac Грэм Лоудон.

С 2021 по 2024 год Серхио Перес выступал за Red Bull. В составе команды выиграл пять гонок. В 2023 году стал вице-чемпионом мира. Также представлял команды Sauber, McLaren, Force India, Racing Point.

В составе команды Mercedes Валттери Боттас дважды становился вице-чемпионом «Формулы-1» (2019, 2020), еще два раза был третьим в общем зачете (2017, 2021). Финн также представлял Williams, Alfa Romeo и Stake.

Cadillac станет 11-й командой «Формулы-1». Сезон 2026 года стартует 8 марта в Мельбурне, а завершится 6 декабря в Абу-Даби.

Таисия Орлова