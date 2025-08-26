Тимур Меджитов: количество кибератак на системы Удмуртии выросло на 40% за год

Количество кибератак на информационные системы Удмуртии за 2024 год выросло на 40%, до 1 млн попыток вторжения в сетевую инфраструктуру, рассказал заместитель председателя правительства республики Тимур Меджитов на круглом столе «Ъ-Удмуртия». При этом количество случаев, требующих полноценного расследования, сократилось примерно на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов Фото: Данил Иванов

Господин Меджитов также рассказал, что перебои со связью (в Удмуртии около месяца ограничен доступ в сеть со смартфонов — мера противодействия атакам БПЛА) по-разному отражаются на пользователях проводного и мобильного интернета.

«Стационарные каналы работают стабильно: трафик только растет. Наибольшие неудобства создают перебои с мобильным интернетом. Это в первую очередь отражается на сферах доставки еды, заказа такси, логистики и услуг, оказываемых в выездном формате»,— пояснил Тимур Меджитов.

По словам зампредседателя правительства региона, самой «уязвимой категорий» в результате ограничений мобильного интернета оказались коммерсанты, использующие банковские терминалы на СИМ-картах. «Те, кто работает на проводном интернете в офисе, фактически не заметили проблем»,— заключил господин Меджитов.

Подробнее об этом читайте в репортаже с круглого стола «Удмуртия под киберугрозой».