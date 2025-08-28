Мы сами с софтами

Отечественный IT-рынок растет быстрее других сегментов экономики и, по разным оценкам, уже достиг 3 трлн руб. Одним из наиболее значимых его сегментов являются программное обеспечение (ПО) и его разработка. «Ъ-Review» разбирался, что происходит на этом рынке, какие решения уже замещены, а какие еще отстают от зарубежных аналогов и что ждет российский рынок ПО в условиях снижения темпов импортозамещения.

Российский IT-рынок по итогам 2024 года, по оценке ассоциации «Руссофт» (объединяет 368 компаний), достиг 2,5 трлн руб., увеличившись на 24% при росте в 2023 году на 19,4%. По оценке CNews Analytics, рынок вырос на 18,7% и достиг 3,1 трлн руб.— во многом за счет «растущей зрелости цифровых решений». При этом общий объем расходов на российское ПО за последние пять лет вырос чуть более чем в 3,5 раза, а больше всего — сегмент общесистемного софта, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в интервью журналу «Эксперт» августе.

Для сравнения, мировые IT-расходы составили $5,26 трлн и увеличились, по сведениям Gartner, всего на 7,5% за этот же период. По прогнозу на 2025 год, глобальные затраты на IT продолжат расти и достигнут $5,74 трлн (+9,3%).

В прошлом году, по данным исследования IT-холдинга Т1 «Пульс цифровизации»,

российские компании потратили на разработку, приобретение, аренду и внедрение ПО 1,9 трлн руб., а в 2022 году объем IT-бюджетов на ПО составлял 1,2 трлн руб., напоминает заместитель гендиректора по развитию бизнеса НОТА (IT-холдинг Т1) Антон Спирин.

«Также за этот период выросли показатели по финансированию импортозамещения: на приобретение и аренду российского ПО в 2022 году было потрачено 203 млрд руб. (17% от всех IT-инвестиций), а в 2024 году — уже 455 млрд руб. (23%)»,— говорит он.

К основным факторам роста гендиректор компании «Базис» Давид Мартиросов относит уход западных вендоров и ужесточение требований регуляторов, развитие облачной и гибридной IT-инфраструктуры, популяризацию контейнеризированных сред разработки, совершенствование функционала отечественных продуктов и продолжение миграции критической инфраструктуры (КИИ) и крупного бизнеса на российское ПО.

Зависимость от независимости

Несмотря на положительную динамику рынка, его участники признают, что она неоднородная. «Рынок действительно вырос, но во многом за счет госзакупок и вынужденного замещения. Да, есть успехи в замещении офисного ПО, но в сложных сегментах — промышленности, высоконагруженных системах — зависимость от иностранных технологий остается высокой»,— считает управляющий директор БОСС в компании SL Soft Михаил Гусев. С ним соглашается директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко: «Медленнее развиваются узкоспециализированные системы, связанные с промышленной автоматизацией, роботизацией, так как необходима отраслевая компетенция среди разработчиков таких систем, высок порог входа с точки зрения инвестиций и крайне узок сегмент рынка для определенных IT-систем». По его словам, отраслевые компании на данный момент «не обладают необходимым опытом разработки и ресурсами для решения такой задачи».

При этом среди направлений, которые, наоборот, получили развитие, господин Гусев выделяет три: офисный софт, банковское ПО, а также средства корпоративной коммуникации.

В первом российские аналоги заняли около четверти рынка, особенно в госучреждениях. В банковском же ПО, говорит он, несколько крупных игроков полностью перешли на отечественные платформы, «но скорее для прикладных задач —: виртуальные рабочие места и документооборот». Михаил Гусев добавляет, что в целом «большинство банков среднего уровня на этом и остановилось».

Наибольшим спросом пользуются общее системное ПО, в том числе облачные платформы, ИБ-продукты, офисные пакеты, коммуникационные сервисы, добавляет Юрий Швыдченко. «Также в первую очередь развиваются сегменты, связанные с КИИ и подпадающие в том или ином виде под законодательство, далее сегменты, доступ к которым может быть технически ограничен: облачные, коммуникационные»,— объясняет он.

Кроме того, сейчас активно развивается сегмент ПО для управления базами данных. «В части прикладных систем — BPM (ПО для управления, моделирования и автоматизации бизнес-процессов в организации), CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами), ERP (ПО для управления бизнес-процессами), учетные и финансовые системы. На них строятся основные бизнес-процессы компаний независимо от отрасли, а уровень проникновения и функционал еще уступают западным аналогам»,— говорит господин Швыдченко.

При этом, например, доля российских решений в системах проектирования и моделирования от всего используемого ПО составляет всего 51%, добавляет замгендиректора по научной работе «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров.

Растет и доля ТИМ-решений на рынке инженерного ПО в России, сегодня она составляет 20%. При этом всего расходы на лицензии российского ПО выросли с 2021 по 2025 год в 3,5 раза — с 334 млрд до 1,1 трлн руб. Основным фактором роста эксперт называет «успешность продукта, который соответствует требованиям государства».

Смена спроса

За последние три-пять лет наблюдается кардинальное изменение структуры спроса, рассказывает директор «Инферит ОС» Ирина Назаренко: «Если раньше заказчики в основном фокусировались на точечном замещении отдельных продуктов, то сейчас запрос сместился в сторону комплексных решений. Клиенты стали подходить к вопросу системно, планируя комплексную замену IT-инфраструктуры».

В итоге общий объем запросов остается стабильным, но структура меняется: проекты становятся более комплексными, а цикл принятия решений — длиннее, объясняет директор по развитию бизнеса департамента 1С ГК «Корус Консалтинг» Татьяна Сулима. «В наших сегментах мы видим устойчивый рост, хотя темпы действительно ниже, чем в период пика импортозамещения. Это отражает переход рынка от форсированного импортозамещения к плановой цифровой трансформации»,— говорит она.

В VK Tech отмечают рост спроса на свои решения: «Количество клиентов за первое полугодие 2025 года увеличилось в 3,1 раза год к году, до 20,4 тыс.». По словам представителя компании, если в 2023 и 2024 годах облачные сервисы и платформы были ключевым драйвером роста, то в первом полугодии 2025 года «картина меняется» и наиболее динамичный рост показывают сервисы продуктивности и бизнес-приложения.

Догнать нельзя перегнать

Тем не менее рынок сдерживают несколько факторов. «Основное ограничение — кадровый дефицит в сложных инженерных направлениях, таких как SDN (программно-определяемая сеть) и SDS (программно-определяемая сеть хранения). Специалистов, способных разрабатывать и внедрять решения на уровне зрелых коробочных продуктов, немного. Кроме того, часть заказчиков по-прежнему находятся в режиме наблюдения, особенно в сегменте крупных B2B-компаний, у которых лицензии на западное ПО еще действуют»,— говорит директор департамента «Заказная разработка» компании «Рексофт» Евгений Грачев. По его словам, компании все меньше могут позволить себе разработку уникальных решений и вынуждены искать готовые, не всегда оптимально подходящие и надежные. «Скорость поставки возросла из-за необходимости быстро адаптироваться к реалиям рынка, необходимости импортозамещения»,— подчеркивает он.

Основным сдерживающим фактором коммерческий директор «Газинформсервиса» Роман Пустарнаков называет не отсутствие спроса на российские решения как таковое, а стагнацию бюджетов у части крупного бизнеса «на фоне общей макроэкономической неопределенности и замедления деловой активности».

Он говорит, что заказчики тщательнее оценивают ROI (рентабельность инвестиций) и приоритетные проекты, что приводит к более длительному циклу принятия решений. «Однако это компенсируется растущим спросом со стороны госкомпаний и сегмента КИИ, где бюджеты носят более плановый и защищенный характер»,— говорит он.

«Одна из ключевых проблем — интеграция. Около половины предприятий сталкиваются с тем, что новые системы не стыкуются со старыми процессами. Особенно сложно этот процесс идет в промышленности, где оборудование десятилетиями работало на западном софте»,— указывает Михаил Гусев. По его словам, сильнее всего тормозят процесс импортозамещения гибридные системы: «Бизнес вынужден параллельно содержать старые иностранные решения и новые российские, что удваивает затраты и сложность их содержания и обслуживания. В критических отраслях так работает, пожалуй, более трети предприятий». Он объясняет, что бизнес либо постепенно заменяет ПО начиная с неключевых процессов, например с документооборота, либо разрабатывает решения самостоятельно — «крупные игроки создают узкоспециализированные решения силами своих внутренних IT-команд».

Если говорить про внутренний российский софтверный рынок, то в ближайшие годы темпы его роста будут замедляться — есть очевидный итог импортозамещения и многое уже действительно сделано, считает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. «В то же время показатели экспорта российского ПО будут существенно расти, постепенно приближаясь к показателям до 2022 года, когда экспорт составлял практически 50% от совокупного объема продаж»,— прогнозирует он.

«Вряд ли в текущем году объем рынка российского ПО сильно вырастет, скорее на 10–15%. Такой рост сохранится на следующие несколько лет.

Рынок становится более зрелым, единовременный скачок роста, связанный с импортозамещением, в основном пройден, и дальше будет более органический рост»,— говорит Юрий Швыдченко.

Дмитрий Шер