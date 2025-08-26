Сальдо рассказал Путину о масштабах ущерба от засухи в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что предварительная сумма ущерба урожаю из-за засухи в регионе превышает 600 млн руб.

«Из-за засухи пропало 66 тыс. га уже засеянных зерновыми. 218 тыс. га подсолнечника пропало»,— сказал Владимир Сальдо (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что в Херсонской области вводили режим ЧС регионального значения.

По словам губернатора, из-за нехватки кормов для коров сократился объем надоя молока. Он уточнил, что корма для животных завозят из Краснодарского края и регионов Северного Кавказа.

