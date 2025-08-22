«Коммерсантъ-Урал» получил премию «Книга года» за издание «Личность в мантии»

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» победил в номинации «Лучшее корпоративное издание: непридуманные истории свердловских судей» в конкурсе «Книга года» за издание «Личность в мантии», созданное совместно со Свердловским областным судом. Члены жюри выбрали книгу из девяти претендентов. Награждение состоялось на сцене фестиваля «Красная строка».

Главный приз конкурса «Книга года» забрало издание «Улицы, площади, реки, пруды, подземелья и пригороды старого Екатеринбурга». Членами жюри были отмечены книги «Тайны говорящих домов», «Золото: иллюстрированная энциклопедия: от первых золотодобытчиков до современных инвесторов», «Тропы и норы Екатеринбурга» и другие. Читательским голосованием была выбрана книга «Уральская экспедиция Чегодаева». Впервые в этом году появилась номинация за лучшую книжную иллюстрацию, в которой выиграла изданная Уральским федеральным университетом (УрФУ) книга «Евгений Онегин».

Организатором премии «Книга года» выступает библиотечный центр «Екатеринбург», в рамках премии ежегодно выбирают лучшие книги, вышедшие в Екатеринбурге и Свердловской области. В 2025 году на 11 номинаций было подано 98 изданий от 26 издательств.

Книга «Личность в мантии» была издана ИД «Коммерсантъ-Урал» в 2024 году к 150-летию судебной реформы и 90-летию Свердловского областного суда. Она посвящена свердловскому суду, судьям и делам, которые привлекали внимание общественности. Материалами для издания стали газетные заметки, судебные документы, воспоминания судей и журналистов, которые присутствовали на судах.

Напомним, в прошлом году «Коммерсантъ-Урал» получил награду конкурса «Книга года» в номинации «Лучшее корпоративное издание» за книгу «35. IT-история». Она издана к 35-летнему юбилею уральской IT-корпорации «СКБ Контур».

Анна Капустина