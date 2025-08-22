Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Коммерсантъ-Урал» получил премию «Книга года» за издание «Личность в мантии»

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» победил в номинации «Лучшее корпоративное издание: непридуманные истории свердловских судей» в конкурсе «Книга года» за издание «Личность в мантии», созданное совместно со Свердловским областным судом. Члены жюри выбрали книгу из девяти претендентов. Награждение состоялось на сцене фестиваля «Красная строка».

Фото: Анна Капустина

Фото: Анна Капустина

Главный приз конкурса «Книга года» забрало издание «Улицы, площади, реки, пруды, подземелья и пригороды старого Екатеринбурга». Членами жюри были отмечены книги «Тайны говорящих домов», «Золото: иллюстрированная энциклопедия: от первых золотодобытчиков до современных инвесторов», «Тропы и норы Екатеринбурга» и другие. Читательским голосованием была выбрана книга «Уральская экспедиция Чегодаева». Впервые в этом году появилась номинация за лучшую книжную иллюстрацию, в которой выиграла изданная Уральским федеральным университетом (УрФУ) книга «Евгений Онегин».

Организатором премии «Книга года» выступает библиотечный центр «Екатеринбург», в рамках премии ежегодно выбирают лучшие книги, вышедшие в Екатеринбурге и Свердловской области. В 2025 году на 11 номинаций было подано 98 изданий от 26 издательств.

Книга «Личность в мантии» была издана ИД «Коммерсантъ-Урал» в 2024 году к 150-летию судебной реформы и 90-летию Свердловского областного суда. Она посвящена свердловскому суду, судьям и делам, которые привлекали внимание общественности. Материалами для издания стали газетные заметки, судебные документы, воспоминания судей и журналистов, которые присутствовали на судах.

Напомним, в прошлом году «Коммерсантъ-Урал» получил награду конкурса «Книга года» в номинации «Лучшее корпоративное издание» за книгу «35. IT-история». Она издана к 35-летнему юбилею уральской IT-корпорации «СКБ Контур».

Анна Капустина

