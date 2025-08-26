Борьбу за концентрацию превратили в игру

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о разработке студии Honey B Games и блогера Хэнка Грина, которая помогает не открывать сторонние приложения на смартфоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Интернет-сообщество обсуждает относительно новое приложение с весьма высокими оценками пользователей — Focus Friend. Оно заняло четвертое место среди всех бесплатных приложений и второе место в категории «продуктивность» в App Store. Главный герой — боб на коротких ножках, точнее, мультяшная фасолинка. По стилю напоминает милейшие плюшевые круассаны и картофелины от Jellycat с вышитыми улыбочками. И эта очаровательная фасолина призвана заботиться о концентрации. Персонаж любит вязать, но он может это делать, только если вы не отвлекаетесь на другие приложения. В настройках можно установить таймер, выбрать отвлекающие сервисы и блокировать их на период взаимодействия с бобом. Каждая успешная сессия будет вознаграждена — связанные фасолинкой носки становятся своеобразной валютой внутри приложения. Чем их больше, тем больше вы можете приобрести деталей интерьера для уюта дома вашего подопечного: ковер, занавески на окно или растение в горшке.

Картинка ненавязчивая, без слишком ярких цветов, сам герой тоже довольно привлекательный. Рекламы нет, а монетизируется приложение через покупку особых визуальных образов фасолинки — скинов. Плюс есть подписка для разблокировки некоторых дополнительных функций. Разработала приложение студия Honey B Games и известный блогер Хэнк Грин. Его очень активно благодарят пользователи Reddit: в одном из постов девушка сказала, что ее боб по имени Бублз помог ей сосредоточиться на своих делах в течение недели, и она терпеливо ждала, пока он довяжет. Конечно, нашлись и комментаторы-скептики. По их словам, если они раз закрыли новое приложение, то уже никогда не откроют его вновь. В многообразии сервисов такой риск тоже есть. Но, кажется, в борьбе за фокус все инструменты стоит попробовать.

Яна Лубнина