Нижегородская верфь «Красное Сормово» впервые с середины XX века обновит слип для спуска кораблей на воду. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в периметр которой входит предприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В рамках инвестпрограммы ОСК на слипе идет капитальная замена рельс. «Обновляются трансбордерные пути: 27 дорожек, в каждой по четыре рельса», — уточнили в корпорации. Там добавили, что работы ведутся параллельно на надводной и подводной частях слипа, специалисты меняют деревянные шпалы, рельсы и крепления. Ремонт планируется завершить к концу 2025 года.

«Красное Сормово» – одна из немногих российских верфей, применяющих поперечный спуск судов на воду.

Как писал «Ъ-Приволжье», утвержденная в апреле программа модернизации завода составила 7,5 млрд руб.

Владимир Зубарев