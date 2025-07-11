Заводу «Красное Сормово» пообещали 7,5 млрд рублей инвестиций и новые заказы

Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков сообщил, что утвержденная в апреле программа модернизации завода «Красное Сормово» составила 7,5 млрд руб. «Уверен, что предпринимаемые меры позволят выйти на позитивные темпы сдачи гражданских судов и обеспечить их ритмичное строительство», — сказал руководитель ОСК на торжественной церемонии спуска на воду теплохода «Николай Жарков».

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По словам Андрея Пучкова, в этом году нижегородскому предприятию ОСК уже выделено более миллиарда рублей на ремонт инфраструктуры, улучшение условий труда работников и закупку станков. «Красное Сормово» намерено приобрести комплексы лазерной резки металла и роботизированную сварку.

Что касается перспектив загрузки производства, Андрей Пучков сообщил «Ъ-Приволжье», что в ближайшие годы «Красное Сормово» должно выйти на строительство до 20 судов в год (18-19 грузовых судов и 1-2 пассажирских лайнера). «Это очень много. Большой вызов для завода, но мы отработали технологии и понимаем, как достичь этого результата. Конечно, многое будет зависеть от спроса заказчиков и условий субсидирования лизинговой ставки — со следующего года запускается новая лизинговая программа. Но мы готовы отрабатывать спрос в максимальном объеме. Сейчас работаем над перспективными платформами, которые придут на замену сухогрузам проекта RSD59. Осенью мы презентуем эти универсальные платформенные решения, которые разрабатываем, ориентируясь на потребности наших основных клиентов», — рассказал гендиректор ОСК.

Иван Сергеев