Суверенный фонд Норвегии продал акции Caterpillar из-за войны в Газе

Государственный пенсионный фонд Норвегии решил продать все имевшиеся у него акции американского производителя техники Caterpillar и пяти израильских банков. Решение продиктовано их участием в военной кампании Израиля в Газе.

Ранее Норвежский совет по этике рекомендовал фонду исключить Caterpillar из своего инвестпортфеля, так как бульдозеры американской компании используются израильскими властями «для повсеместного незаконного уничтожения палестинской собственности».

По состоянию на конец прошлого года фонд владел 1,23% акций Caterpillar на сумму $2,41 млрд.

Ранее свои акции в израильских компаниях, связанных с военной операцией в секторе Газа, продал крупнейший частный пенсионный фонд Норвегии KLP Pension. Он избавился от акций американской Oshkosh Corp. и германской ThyssenKrupp AG. Фонд владел акциями Oshkosh на сумму около 19 млн крон ($1,8 млн) и примерно 10 млн крон ($1 млн) в ThyssenKrupp.

Кирилл Сарханянц