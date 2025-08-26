Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Возобновляет работу «электричка болельщика»

С 5 сентября «Электричка болельщика» вновь начнет курсировать между Ярославлем и Костромой в дни домашних матчей ХК «Локомотив». Об этом сообщили в пресс-центре Северной железной дороги.

Фото: Северная железная дорога

Рейсы назначены на 5 (матч с «Трактором»), 9 (со «Северсталью») и 22 (с ХК «Сочи») сентября. Из Костромы поезд будет выезжать в 16:50, прибытие на Московский вокзал в Ярославле запланировано на 18:13. Обратно «электричка болельщика» будет отправляться в 23:17, прибытие в Кострому — в 00:45. По ходу следования поезд остановится на станциях Сахареж и Нерехта.

Напомним, что маршрут был запущен осенью 2024 года.

Алла Чижова

