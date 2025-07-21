Не первого сентября

Пять школ в Нижнем Новгороде из-за капитальных ремонтов не откроются 1 сентября, учеников временно переведут заниматься в другие учебные заведения, сообщила директор городского департамента строительства Татьяна Гераськина. В трех школах работы завершатся к октябрю-ноябрю, еще в двух — в 2026 году, уточнила госпожа Гераськина на заседании постоянной комиссии думы по бюджетной политике. Смещение сроков работ она объяснила прошедшими выпускными экзаменами в школах: контракты на ремонт кровель и фасадов были подписаны весной, однако работы начались лишь в июне. Депутаты попросили муниципальных чиновников выделить больше средств на ремонт школы №51 для детей с ограниченными возможностями и строительство перехода между корпусами школы №168: эта проблема не решается уже несколько лет, и ситуацию «в десятый раз возьмут на контроль».

Нижегородские депутаты намерены «в десятый раз взять на контроль» ремонт школ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начало капитальных ремонтов трех школ в Нижнем Новгороде сдвинулось минимум на месяц из-за выпускных экзаменов, доложила глава департамента строительства мэрии Татьяна Гераськина на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 21 июля.

В 2025 году по госпрограмме «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» и муниципальной программе развития образования подрядчики ремонтируют школу №47 в Приокском районе, школу №129 в Автозаводском районе и №151 с углубленным изучением отдельных предметов в Советском районе Нижнего Новгорода, напомнила госпожа Гераськина.

Основные работы — ремонты фасадов и крыш — завершатся к 30 сентября и 30 октября соответственно, к началу учебного года работы сданы не будут, добавила чиновница.

Еще две школы — №48 и №123 — на улицах Бонч-Бруевича и Гвоздильной капитально отремонтируют в 2026 году. Контракты подписаны в 2025 году. Во время ремонтов ученики 48-й школы временно будут посещать школы №135 и №11 на улицах Корейской и Терешковой. Воспитанники школы №123 переедут в первый корпус учебного заведения на улице Дружбы. Единственная школа из программы ремонта, которая откроется 1 сентября,— школа №73 на Московском шоссе: ее территорию благоустроят к 1 августа.

Кроме школ к новому учебному году не откроются два детских сада: №166 и №97 на Школьной и Арктической улицах. Ремонт фасада в детсаду №166 завершится к 30 сентября, а в детсаду №97 возникли проблемы с перекладкой кровли, которую планировалось отремонтировать к 31 июля.

Татьяна Гераськина объяснила, что фактическое состояние крыши не соответствовало проектной документации, потребовалась корректировка проекта, но строительные работы остановлены не были. «Однако появился существенный дополнительный объем работы, и сейчас подписывается дополнительное соглашение с подрядчиком о продлении сроков ремонта до сентября»,— уточнила чиновница.

Контракты с подрядчиками на ремонт школ администрация Нижнего Новгорода заключила в мае. Однако капитальные работы по фасадам и кровле, как правило, выполняются в течение четырех месяцев, отметила Татьяна Гераськина.

При этом в некоторых школах потребовались дополнительные работы по усилению фундамента и конструкций здания. «Если бы мы начинали работы по фасадам и кровлям с 1 апреля, то успевали бы выполнить работы к 1 сентября. Несмотря на то, что мы заключили все контракты в конце апреля и в начале мая, подрядчики приступили к работам только в конце июня, поскольку в школах шли экзамены. Учитывая технологические процессы, заключать контракты со сроком до 1 сентября — значит намеренно срывать сроки. Однако мы предпринимаем все возможное по ряду школ, где можно сократить сроки без ущерба качеству выполнения работ»,— заверила директор департамента.

Председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман обратил внимание муниципальных чиновников и коллег на другие школы, требующие ремонта. Он рассказал, что вместе с районной администрацией занимался проектом ремонта школы №54 на улице Ванеева для детей с ограниченными возможностями. Там необходимо отремонтировать входную группу, и депутат лично договаривался с потенциальными подрядчиками, чтобы удешевить смету.

Сейчас мэрия ищет средства на ремонт, который планируется оплатить за счет экономии бюджета, заверила замдиректора департамента образования городской администрации Марина Гладышева.

Депутат Николай Сатаев возмутился, что бюджетные расходы на ремонт школы №168 на улице Путейской сократили на 4 млн руб., хотя затянувшееся строительство утепленного перехода между корпусами требует увеличения финансирования на треть.

«Какая может быть экономия, когда мы восемь раз выходили с предложением, чтобы нам сделали переход?» — возмутился депутат Сатаев. По его словам, подрядчики не хотят работать за «мизерную цену». Марк Фельдман добавил, что вопрос строительства перехода школы не решается уже четыре года. «Динамика носит отрицательный характер. Давно уже этот переход должен был функционировать. Возьмем в десятый раз это на очередной контроль»,— отметил председатель комиссии.

Информацию мэрии депутаты приняли к сведению.

Как ранее сообщал мэр Юрий Шалабаев, за пять лет в Нижнем Новгороде было построено 23 новых детсада и 12 школ. Заместитель губернатора Андрей Чечерин называл 2025-й «прорывным» для программы комплексного капремонта школ в Нижегородской области.

За год в регионе планируется отремонтировать 20 общеобразовательных учреждений.

Владимир Зубарев