«МегаФон»: уральцы стали интересоваться избингом в малых городах на 71% чаще

Летом 2025 года в Свердловской области трафик на сайты с предложениями проживания в домах в традиционном русском стиле (избингом) вырос на 71% по отношению к июню-августу 2024 года, следует из исследования «МегаФона» и сервиса «Островок». Число бронирований в малых городах России выросло на 7-15%, при этом вырос интерес к деревенским избам, глэмпингам и эко-отелям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Чаще всего спокойным отдыхом в малых городах интересуются свердловчане от 35 до 44 лет — на них приходится 43% трафика, далее следуют туристы 45-54 лет (25%) и 25-34 лет (19%). На молодых и пожилых уральцев приходится меньше всего трафика — суммарно 13%. Отдых в русском стиле чаще всего выбирают женщины — их доля составляет 61% от всех интересующихся таким форматом путешествий, а на мужчин приходится 39% данных.

С начала года спрос на путешествия по малым городам с богатым историко-культурным наследием значительно вырос. В Рыбинске количество бронирований увеличилось более чем на треть, в Переславле-Залесском и Ростове Великом — на 15%, а в Пскове и Кисловодске — на 10%. Кроме того, рост бронирований на 7% отмечается в Суздале, Костроме, Выборге и Великом Новгороде, на 5% — в Сергиевом Посаде. В этих городах активно развивается туристическая инфраструктура в русском стиле.

Напомним, в Свердловской области в 2024 году туристические организации обслужили 404,6 тыс. человек, что на 51,5% больше, чем в 2023 году. В целом, россияне стали чаще ездить в туры по стране. Их число выросло на 25,2% и составило 201,1 тыс. человек. За рубеж было реализовано 91,6 тыс. турпакетов, что на 13,1% меньше, чем по России.

Ирина Пичурина