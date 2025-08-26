В России могут отключить значительную часть из 12 тысяч эскалаторов

По данным Национального лифтового союза, в 2025 году суммарно эксплуатируются около 12 тыс. эскалаторов и 10 тыс. подъемных платформ для людей с инвалидностью. Значительную часть из них могут отключить из-за истечения срока действия всех освидетельствований соответствующей техники, которые были выданы до 1 сентября 2024 года.

Эта норма включена в правила организации безопасного использования и содержания оборудования. Они действуют для всех объектов, за исключением метро. Предусматривается, что техника ежегодно будет проходить освидетельствование. Однако на данный момент новая система аттестации еще не появилась — в стране нет соответствующих аккредитованных организаций. В результате бизнес обязан, но не может пройти проверки.

Эксперты назвали несколько путей решения проблемы. Среди них — перенос переходного периода до 1 сентября 2027 года и продление срока действия прежних сертификатов на оборудование. Также предлагается ускорить создание и публикацию реестра аккредитованных лабораторий: так организации смогут официально проводить техобслуживание.

Союз торговых центров России (СТЦ) 21 августа обратился к главе Ростехнадзора Александру Трембицкому с просьбой дать пояснения территориальным управлениям и участникам рынка о возможности и легитимности эксплуатации эскалаторов и траволаторов после 1 сентября 2025 года. В ведомстве сообщили «Ъ», что ответ на обращение будет дан позже.

Подробнее — в материале «Ъ» «Неподъемный вид техники».