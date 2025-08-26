Сооснователь крупнейшего в мире наркокартеля «Синалоа» Эль Майо признал вину

Исмаэль Cамбада Гарсия (Эль Майо) — сооснователь и лидер крупнейшего в мире наркокартеля, мексиканского «Синалоа» — признал вину в руководстве этой преступной организацией и вымогательствах. Он заявил об этом в ходе судебного процесса в Нью-Йорке. Приговор Эль Майо будет вынесен 13 января — по таким обвинениям он, скорее всего, будет приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Эль Майо был одним из основателей «Синалоа» в 1980-е годы вместе с основным лидером картеля Хоакином Гусманом (Эль Чапо). Картель, который был крупнейшим в мире, прежде всего занимался поставками наркотиков в США из Латинской Америки и других регионов. В некоторые моменты он контролировал до 60% всех поставок наркотиков в США. В 2010-е годы в отношении картеля неоднократно проводились масштабные полицейские операции в Мексике и США, в ходе которых были арестованы сотни его членов. В 2019 году американский суд приговорил Эль Чапо к пожизненному заключению и огромному штрафу в размере $12,6 млрд. Его признали виновным по десяти обвинениям, включая контрабанду наркотиков в США, наркоторговлю, причастность к убийствам.

Эль Майо был арестован в США в 2024 году. Как писала The New York Times, его похитил и привез в США из Мексики Хоакин Гусман Лопес — сын Эль Чапо и один из лидеров «Синалоа» после его ареста. Сообщалось, что он стал сотрудничать с ФСБ и согласился обманом заманить Эль Майо в ловушку и привезти в США.

Яна Рождественская