«Ночь в электричке» пройдет на вокзале Ярославль-Главный 29 августа

На железнодорожном вокзале Ярославль-Главный 29 августа с 20.00 до 23.30 в седьмой раз пройдет культурно-развлекательная акция для гостей и жителей Ярославля «Ночь в электричке».

Интерактивные развлечения будут ждать всех желающих на перроне и на первом пути в электропоезде ЭП2Д «Электричка болельщиков» с четырьмя тематическими вагонами.

Посетители электрички в игровом формате могут пройти курс по правилам безопасности на железной дороге, поучаствовать в квизах, интерактивах в IT-формате, тематических активностях, провести краткий «чек-ап» организма.

На перроне будет играть ярославская кавер-группа «Голивудс», рядом с поездом расположится фотозона, будут проводиться мастер-классы по танцам, боевому искусству, рисованию на пряниках и многое другое.

В сообществе «Ночь в электричке» в социальной сети ВКонтакте можно узнать подробную информацию о программе, следить за публикацией фотографий и видео с акции.

Вход свободный.

