В Ломоносове задержали нелегала по подозрению в организации незаконной миграции

Полицейские задержали в Ломоносове не состоящего на миграционном учете приезжего по подозрению в незаконной легализации соотечественников. Об этом сообщили 26 августа в пресс-службе петербургской полиции.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В рамках рейда на стройке в Новоселье 25 августа правоохранители выявили 10 нелегалов из Центрально-Азиатского государства, в связи с чем завели дело по статье об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК).

Сотрудники МВД вышли на предполагаемого организатора преступной схемы и задержали его у дома 14 по улице Токарева в городе Ломоносов. Подозреваемым оказался 40-летний соотечественник нелегальных рабочих, который сам не состоит на миграционном учете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция выявила 130 нелегальных мигрантов на стройках в Ломоносовском районе.

Артемий Чулков