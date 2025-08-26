ГК «Атлас Девелопмент» показала, что построит на месте «Новомосковского рынка»

ГК «Атлас Девелопмент» планирует застроить территорию «Новомосковского рынка» на ул. Металлургов в Екатеринбурге в четыре очереди, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании. Напомним, 30 июня компания «Олипс», входящая в «Атлас Девелопмент», получила разрешение на строительство.

По данным пресс-службы компании, на первом этапе запланировано строительство двух жилых домов в 32 и 22 этажа. Общая площадь квартир в строящихся секциях составит 18,2 тыс. кв. м и 11,7 тыс. кв. м. Начать строительство девелопер планирует после открытия проектного финансирования. Сейчас на участке под застройку располагается рынок, переносить его не планируют.

Комплекс будет построен по принципу «жилой экосистемы» с инфраструктурой, расположенной в галерее ЖК. В комплексе запланированы помещения под детское дошкольное учреждение на 150 мест.

Рядом с ЖК до конца года застройщик планирует закончить реконструкцию делового центра класса В+ «Атлас Бизнес Клуб».

Мария Игнатова