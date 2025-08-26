Ярославец бросил страйкбольную гранату в полицейских

В Ярославле следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщили в областном СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Как рассказали в региональном УМВД, 23 августа полицейские приехали на вызов о бытовой ссоре в дом на улице Курчатова. Когда конфликт был урегулирован, сотрудники ведомства вышли на лестничную площадку. В это время участник конфликта достал предмет, похожий на гранату, выдернул кольцо и начал угрожать присутствующим. Полицейский попытался выхватить опасный предмет, после чего подозреваемый бросил гранату на пол, в результате чего произошел хлопок.

Как выяснилось впоследствии, предметом оказалась граната для игры в страйкбол. Пластмассовые осколки попали в сотрудников полиции. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.

Алла Чижова