Очередное шоу WWE, крупнейшей и богатейшей структуры в области реслинга, чрезвычайно популярного в Америке жанра на стыке спорта и циркового выступления, чуть было не завершилось трагедией. Стюарт Смит, выступающий под псевдонимом Сайко Стью (Безумный Стью), чудом избежал непоправимого ущерба здоровью, после того как его партнер по выступлению, сын известного в прошлом чемпиона UFC (крупнейший промоушен смешанных единоборств, входящий в один холдинг c WWE) Куинтона Джексона Раджа, решил выйти за рамки циркового выступления и принялся бить оппонента по-настоящему. Пока опешившие судьи и другие бойцы реагировали, Раджа Джексон успел нанести уже лежавшему на помосте оппоненту два десятка полноценных ударов в голову. Потерпевший был госпитализирован в бессознательном состоянии. Дебошир скрылся, и его ищет полиция.

Стюарт Смит

Фото: @knokxpro Стюарт Смит

Фото: @knokxpro

Рядовое шоу, организованное WWE (World Wrestling Entertainment), структурой, входящей в TKO Group (капитализация группы превышает $36 млрд), включающей также UFC, крупнейший промоушен смешанных единоборств, обернулось громким скандалом. Мероприятие KnokX Pro Wrestling Academy, проходившее в минувший уикенд в Лос-Анджелесе, было омрачено редчайшей для вида историей: участника шоу, который, согласно контракту, должен лишь изображать бой, избили по-настоящему. Причем так, что его пришлось госпитализировать в бессознательном состоянии.

Все началось с того, что некто Стюарт Смит, выступающий под псевдонимом Сайко Стью (Безумный Стью) и работающий в образе парня из американской глубинки (борода ниже подбородка, пивное пузо и прочие атрибуты), врезал алюминиевой банкой из-под некоего напитка по голове назначенному ему организаторами в качестве противника Радже Джексону. Произошло это за кулисами, на улице, но в момент, когда участников снимали на видео. Сам по себе эпизод ничем не примечательный. Формат шоу предполагает, что спортсмены-артисты изображают конфликт в том числе перед выходом на ринг.

К тому же видно, что Смит наносил удар пустой банкой и он нисколько не потряс Раджу Джексона. Да и ответить на агрессию последний не пытался, но обиду, как оказалось, затаил.

Позже выяснилось, что Джексону сказали, что сатисфакцию он сможет получить уже на ринге. Проблема в том, что этот посыл тот понял буквально.

Сразу после того, как Раджа Джексон, согласно сценарию, выскочил на ринг, он опрокинул на помост противника. Тот не сопротивлялся: все так и было запланировано. Но вот дальнейшие действия Джексона пошли по несогласованной программе. Он принялся бить лежащего Стюарта Смита по голове — по-настоящему, в полную силу. Рефери, в отличие от профессиональных судей UFC, не готовый к тому, чтобы, если нужно, даже придушить зарвавшегося бойца, впал в ступор.

Стюарт Смит (справа) и Раджа Джексон во время боя

Фото: @pwnewsnet Стюарт Смит (справа) и Раджа Джексон во время боя

Фото: @pwnewsnet

Избиение продолжалось, пока кто-то из других участников шоу, осознавших, что что-то пошло не так, не выскочил на ринг и не оттащил Джексона. За эти несколько секунд Раджа Джексон успел нанести своему обидчику два десятка ударов в голову.

В итоге шоумена в бессознательном состоянии госпитализировали (позже, как заявили его родственники, он пришел в себя, даже частично восстановил память, но все еще остается в тяжелом состоянии).

Сам дебошир попросту сбежал с арены. Полиция Лос-Анджелеса объявила его в розыск.

Отец Раджи Джексона Куинтон Джексон, известный в прошлом боец UFC, добивавшийся звания чемпиона в полутяжелом весе, с одной стороны, осудил действия сына, отметив, что огорчен случившимся, и заявив, что «надеется на скорейшее выздоровление мистера Смита», а с другой — акцентировал внимание на том, что к оценке действий его потомка следует отнестись с пониманием. «Он ведь получил сотрясение мозга всего несколько дней назад в ходе спарринга. Он боец смешанных единоборств и не понял правила. Ему вообще не следовало даже близко подходить к бою,— заявил Джексон-старший.— Я приношу извинения за случившееся». Раджа Джексон в MMA провел, в отличие от отца, всего один официальный бой, в 2023 году. Да и тот проиграл.

В принципе, в том, что артисты WWE получают травмы, нет ничего особенного. Портал thesportster.com даже собрал два десятка наиболее ярких случаев подобного рода. Но во всех без исключения речь идет о повреждениях, полученных случайно, чаще всего из-за нарушения техники исполнения трюков. Если не брать во внимание дежурные ушибы тканей и повреждения мышц и сухожилий, то спортсмены WWE больше всего страдают от неверного исполнения powerbomb (прием в реслинге, в котором боец подсаживает противника к себе на плечи и затем с силой бросает на маты спиной). От этого травмируются позвонки шейного отдела. Самый яркий пример — ЧП с артистом, выступавшим под псевдонимом Дроз (Даррен Эдриан Дроздов). В результате неудачно исполненного powerbomb в 1999 году он сломал шейные позвонки и оказался прикованным к инвалидному креслу до конца жизни. Однако именно травмы от намеренно нанесенных ударов в WWE — чудовищная редкость.

