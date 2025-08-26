Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

«Зенит» перестрелял хозяев

Победа над «Оренбургом» стала для «Зенита» третьей подряд на групповом этапе

Заключительный тур первого круга группового этапа «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России открылся веселой перестрелкой между «Оренбургом» и «Зенитом», в которой петербургский клуб взял в гостях верх — 5:3, одержав третью подряд победу.

Предыдущая фотография
Максим Глушенков (на переднем плане) стал автором двух из пяти голов «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Максим Глушенков (на переднем плане) стал автором двух из пяти голов «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Фото: Коммерсантъ / Пресс-служба ФК "Оренбург"  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Пресс-служба ФК "Оренбург"  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Пресс-служба ФК "Оренбург"  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 3

Максим Глушенков (на переднем плане) стал автором двух из пяти голов «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Фото: Коммерсантъ / Пресс-служба ФК "Оренбург"  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Пресс-служба ФК "Оренбург"  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Пресс-служба ФК "Оренбург"  /  купить фото

Встреча, которой стартовал третий тур группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России, показывала, каким может быть футбол, если оба соперника не воспринимают происходящее как матч жизни и смерти. А он может быть очень веселым и очень непростым для понимания и осмысления.

Глядя на эту игру, долго хотелось поверить в то, что «Зенит» в ней замахнется на какой-нибудь рекорд. Ну, допустим, победит со счетом 10:0 — так, чтобы не просто взять три очка, а войти в историю. Все ведь у него клеится и ладится, а хозяева вместо того, чтобы мешать свершениям, всяческим помогают: тут чуть-чуть не добежали, тут не накрыли, тут не вовремя расступились. И вот уже буквально через полторы минуты после начала матча созревает запоминающийся гол. Матео Кассьерра, подтверждая, что создает шансы так же неплохо, как их реализует, очутился где-то в самом центре поля и разглядел, куда нужно отпасовать, чтобы рванувший вперед Максим Глушенков получил мяч в свободной зоне. А дальше был аккуратный, даже слегка пижонский черпачок от Глушенкова.

Вратарь Николай Сысуев, кажется, принялся отчитывать партнеров за нерасторопность, еще когда мяч находился в воздухе: понятно же, что опустится, куда надо «Зениту».

А за этим черпачком последовал такой же мягкий навес Ярослава Михайлова на Александра Ерохина. Зенитовский ветеран проделал трюк, который ему всегда удавался лучше остальных: завис над защитниками, словно на невидимой подпорке, и отправил мяч головой в створ. Головой его туда загнал и Дуглас Сантос — после подачи углового Глушенковым. Середина первого тайма, «Зенит» ведет со счетом 3:0. И можно ли этот расклад быстро изменить?

Можно. Достаточно, чтобы фаворит, уже создавший громадный отрыв, немного расслабился, а аутсайдер, вместо того чтобы скиснуть, вдруг отчаянно захотел ему насолить. Первый оренбургский гол был наглядной иллюстрацией этого хлеставшего через край желания: штурм был жестким, с целым градом заблокированных обороняющимися или отраженных голкипером Евгением Латышонком ударов. Последний — Владана Бубаньи — достиг все-таки цели.

И ладно бы речь шла о разовом всплеске. Нет, нежданная буря продолжалась. «Оренбург» наседал, создавал моменты и все время был где-то рядом с голом.

В конце концов благодаря Алексею Татаеву, подкравшемуся невидимкой на дальнюю стойку, чтобы принять отправленный туда Эдуарду Кейрусом мяч, он состоялся. И вместо 3:0 уже всего-то 3:2.

«Оренбург», сбив ему порыв, подвело дурацкое нарушение. Бубанья, прыгая, забыл о том, что в современном футболе — с внимательным VAR — настойчиво не рекомендуется широко расставлять руки, потому что даже за шальной отскок в них мяча возле ворот назначат пенальти. На пенальти, реализованный Кассьеррой, он и нарвался.

А второй тайм побаловал двумя шикарными голами. Один забил Глушенков, ловко обведя стенку, когда исполнял штрафной. Другой — оренбургский игрок Ацамаз Ревазов, который не зря рискнул пальнуть с полулета с двух десятков метров с лишним. Вышло эффектно — мощь, заковыристая траектория полета мяча. Но на исход матча эта творческая удача Ревазова повлиять, разумеется, уже не могла. «Зенит» выиграл и по итогам первого круга с максимальным количеством очков — девять,— по сути, обеспечил себя попадание в верхнюю сетку play-off.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №155 от 27.08.2025, стр. 12

Подписывайтесь на автора:

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все