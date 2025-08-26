«Зенит» перестрелял хозяев

Заключительный тур первого круга группового этапа «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России открылся веселой перестрелкой между «Оренбургом» и «Зенитом», в которой петербургский клуб взял в гостях верх — 5:3, одержав третью подряд победу.

Встреча, которой стартовал третий тур группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России, показывала, каким может быть футбол, если оба соперника не воспринимают происходящее как матч жизни и смерти. А он может быть очень веселым и очень непростым для понимания и осмысления.

Глядя на эту игру, долго хотелось поверить в то, что «Зенит» в ней замахнется на какой-нибудь рекорд. Ну, допустим, победит со счетом 10:0 — так, чтобы не просто взять три очка, а войти в историю. Все ведь у него клеится и ладится, а хозяева вместо того, чтобы мешать свершениям, всяческим помогают: тут чуть-чуть не добежали, тут не накрыли, тут не вовремя расступились. И вот уже буквально через полторы минуты после начала матча созревает запоминающийся гол. Матео Кассьерра, подтверждая, что создает шансы так же неплохо, как их реализует, очутился где-то в самом центре поля и разглядел, куда нужно отпасовать, чтобы рванувший вперед Максим Глушенков получил мяч в свободной зоне. А дальше был аккуратный, даже слегка пижонский черпачок от Глушенкова.

Вратарь Николай Сысуев, кажется, принялся отчитывать партнеров за нерасторопность, еще когда мяч находился в воздухе: понятно же, что опустится, куда надо «Зениту».

А за этим черпачком последовал такой же мягкий навес Ярослава Михайлова на Александра Ерохина. Зенитовский ветеран проделал трюк, который ему всегда удавался лучше остальных: завис над защитниками, словно на невидимой подпорке, и отправил мяч головой в створ. Головой его туда загнал и Дуглас Сантос — после подачи углового Глушенковым. Середина первого тайма, «Зенит» ведет со счетом 3:0. И можно ли этот расклад быстро изменить?

Можно. Достаточно, чтобы фаворит, уже создавший громадный отрыв, немного расслабился, а аутсайдер, вместо того чтобы скиснуть, вдруг отчаянно захотел ему насолить. Первый оренбургский гол был наглядной иллюстрацией этого хлеставшего через край желания: штурм был жестким, с целым градом заблокированных обороняющимися или отраженных голкипером Евгением Латышонком ударов. Последний — Владана Бубаньи — достиг все-таки цели.

И ладно бы речь шла о разовом всплеске. Нет, нежданная буря продолжалась. «Оренбург» наседал, создавал моменты и все время был где-то рядом с голом.

В конце концов благодаря Алексею Татаеву, подкравшемуся невидимкой на дальнюю стойку, чтобы принять отправленный туда Эдуарду Кейрусом мяч, он состоялся. И вместо 3:0 уже всего-то 3:2.

«Оренбург», сбив ему порыв, подвело дурацкое нарушение. Бубанья, прыгая, забыл о том, что в современном футболе — с внимательным VAR — настойчиво не рекомендуется широко расставлять руки, потому что даже за шальной отскок в них мяча возле ворот назначат пенальти. На пенальти, реализованный Кассьеррой, он и нарвался.

А второй тайм побаловал двумя шикарными голами. Один забил Глушенков, ловко обведя стенку, когда исполнял штрафной. Другой — оренбургский игрок Ацамаз Ревазов, который не зря рискнул пальнуть с полулета с двух десятков метров с лишним. Вышло эффектно — мощь, заковыристая траектория полета мяча. Но на исход матча эта творческая удача Ревазова повлиять, разумеется, уже не могла. «Зенит» выиграл и по итогам первого круга с максимальным количеством очков — девять,— по сути, обеспечил себя попадание в верхнюю сетку play-off.

Алексей Доспехов