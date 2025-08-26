Без пяти час

Первый матч, проведенный на Открытом чемпионате США Миррой Андреевой, показал, что лидер российского женского тенниса находится в хорошей форме. Для победы над американкой Алисией Паркс, которая смогла взять лишь один гейм, пятой ракетке мира потребовалось всего 55 минут. У мужчин успешно провели свои первые матчи Карен Хачанов, который в четырех сетах справился с американцем Нишешем Басаваредди, и Андрей Рублев, не отдавший ни одной партии хорвату Дино Призмичу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уверенно стартовав на US Open, Мирра Андреева теперь попробует впервые за карьеру преодолеть на этом турнире второй круг

Фото: Frank Franklin II / AP Уверенно стартовав на US Open, Мирра Андреева теперь попробует впервые за карьеру преодолеть на этом турнире второй круг

Фото: Frank Franklin II / AP

Старт Мирры Андреевой на Открытом чемпионате США ее болельщики ожидали с небольшой тревогой. Ведь пробившись 7 июля в четвертьфинал Wimbledon, она после этого не выиграла ни одного матча: в Лондоне Андрееву остановила швейцарка Белинда Бенчич, на «тысячнике» в Монреале первая соперница россиянки канадка Бьянка Андрееску не смогла выйти на корт, а затем случилось поражение от американки Маккарти Кесслер. Более того, в той встрече Андреева еще и подвернула ногу, снявшись со следующего крупного турнира в Цинциннати, а выступление с Даниилом Медведевым на состязании в миксте, предварявшем старт соревнований одиночников, все же не могло считаться серьезной проверкой.

Тем временем Алисия Паркс, 24-летняя американка, которая два года назад вошла в число 40 лучших в мире, а сейчас находится в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на 56-м месте, на прошлой неделе на турнире в мексиканском Монтеррее дошла до полуфинала, неожиданно обыграв свою соотечественницу, 11-ю ракетку мира Эмму Наварро. Однако наличие столь успешной игровой практики Паркс не помогло. Взяв единственный гейм в начале второго сета, она проиграла всего за 55 минут, уступая во всех игровых компонентах. И теперь Андреева, которая еще ни разу не проходила на US Open дальше второго круга, сыграет со своей соотечественницей Анастасией Потаповой.

Но без сенсации в понедельник в Нью-Йорке не обошлось.

Фиаско потерпела действующая чемпионка Australian Open Мэдисон Кис. Опытнейшая американка известна своей нестабильностью, и нынешний сезон не является исключением. Неожиданно выиграв свой первый титул на мейджорах, Кис постепенно утратила уверенность и до US Open потерпела четыре поражения от соперниц, стоящих в рейтинге за пределами топ-80. Теперь список теннисисток, сокрушивших нынешнюю шестую ракетку мира, пополнила Рената Сарасуа, стоящая там на 82-м месте и ставшая первой мексиканкой, которая за последние 30 лет обыграла на турнирах Большого шлема представительницу топ-10. Борьба была упорнейшей, продолжалась 3 часа 10 минут, но в итоге Сарасуа выиграла — 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 7:5.

На мужском турнире громких неожиданностей не произошло. Один из главных фаворитов испанец Карлос Алькарас разобрался с мощным американцем Райли Опелкой, известным силой своей подачи, а перед этим успешно прошли первый круг два лучших на данный момент российских теннисиста. Правда, задачи перед ними стояли не очень сложные. Карен Хачанов переиграл получившего wild card американца Нишеша Басаваредди, который, занимая в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 104-е место, достойно сопротивлялся и даже взял первый сет, а Андрей Рублев в трех партиях справился с пробивавшимся в основную сетку через квалификацию хорватом Дино Призмичем, 124-м в мире. Отметим, что в Нью-Йорк к Рублеву прилетел победитель US Open 2000 года Марат Сафин, который входил в тренерский штаб своего соотечественника во время грунтового сезона.

Во втором круге Хачанов встретится с поляком Камилем Майхшаком, которого обыгрывал уже четыре раза, в том числе в июле на пути к четвертьфиналу Wimbledon, а Рублев снова попал на игрока из второй сотни — американца Тристана Бойера. Таким образом, у обоих россиян есть возможность провести начальный этап US Open экономно и поберечь силы для более трудных матчей.

Евгений Федяков