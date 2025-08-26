Бывший вице-спикер думы Тюмени Дмитрий Осипов перешел в правительство ХМАО

Бывший заместитель председателя Тюменской городской думы от «Единой России» (ЕР) Дмитрий Осипов получил должность первого заместителя директора департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), следует из информации на официальном сайте ведомства.

Дмитрий Осипов

Фото: Пресс-служба тюменской городской думы Дмитрий Осипов

Фото: Пресс-служба тюменской городской думы

Господин Осипов занимал должность вице-спикера гордумы Тюмени с 2018 года. Ранее, с 2006 года, он работал юристом компании «Информсервис», с 2010 года — коммерческим директором организации. В 2014-ом был назначен генеральным директором компании «Дорожные технологии». С 2013 года господин Осипов избирался депутатом Тюменской городской думы VI, VII и VIII созывов.

Депутаты гордумы Тюмени единогласно одобрили отставку Дмитрия Осипова по собственному желанию на заседании 7 августа. Мэр Тюмени в 1993-2005 годах, депутат Степан Киричук (ЕР) подчеркнул, что господин Осипов «созрел, чтобы двигаться дальше». Его поддержал глава муниципалитета Максим Афанасьев (ЕР), добавив, что бывший вице-спикер повысил уровень оценки местного отделения ЕР со стороны жителей, увеличил прирост сторонников и членов партии.

К словам единороссов присоединились и руководители фракций «Справедливая России — Патриоты — За правду» (СРЗП) и КПРФ, отметив «корректное общение и диалог с оппозицией» со стороны господина Осипова. Сергей Морев (СРЗП) заверил, что бывший вице-спикер «усилит любую команду в решении поставленных задач». «Молод и дерзок, чертяка. Вы умны, успешны, желаю вам успеха на поприще»,— добавил Сергей Пыхалов (КПРФ).

Василий Алексеев