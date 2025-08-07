Дума Тюмени отправила в отставку вице-спикера от «Единой России» Дмитрия Осипова

Тюменская городская дума одобрила досрочное прекращение полномочий заместителя председателя представительного органа, депутата от «Единой России» (ЕР) Дмитрия Осипова, который направил заявление об отставке по собственному желанию. Господин Осипов поблагодарил коллег за 12 лет совместной работы, которые «пролетели незаметно». «Тюменский стиль работы, который отличается комплексностью подходов, позволит нам и дальше вращать маховик развития города, который на каждом новом этапе вращения приносит новые проекты и возможности»,— обратился он к собравшимся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Осипов

Фото: Пресс-служба тюменской городской думы Дмитрий Осипов

Фото: Пресс-служба тюменской городской думы

Депутат Степан Киричук (ЕР) подчеркнул, что господин Осипов «созрел, чтобы двигаться дальше». Его поддержал мэр Максим Афанасьев (ЕР), добавив, что бывший вице-спикер «довел свои дела до логического завершения». «С вашим участием мы имеем высокий уровень оценки местного отделения ЕР, главный показатель — это прирост сторонников и членов партии, это у вас отлично получалось. Настало время, когда нужно перейти на более ответственный и взрослый этап жизни»,— сказал градоначальник.

Руководители фракций «Справедливая России — Патриоты — За правду» (СРЗП) и КПРФ поблагодарили Дмитрия Осипова «за корректное общение и диалог с оппозицией». По словам Сергея Морева (СРЗП), единоросс «усилит любую команду в решении поставленных задач». «Молод и дерзок, чертяка. Вы умны, успешны, желаю вам успеха на поприще»,— добавил Сергей Пыхалов (КПРФ).

За отставку Дмитрия Осипова единогласно проголосовали все 26 депутатов, присутствующие на заседании.

Дмитрий Осипов занимал должность заместителя председателя гордумы Тюмени с 2018 года. Ранее, с 2006 года, он работал юристом, с 2009 года — коммерческим директором компании «Информсервис». В 2014 был назначен генеральным директором компании «Дорожные технологии». С 2013 года господин Осипов избирался депутатом Тюменской городской думы VI, VII и VIII созывов.

Василий Алексеев