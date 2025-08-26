Президент КХЛ заявил, что долги «Витязя» практически погашены

Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» практически погасил задолженности. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Когда мы узнали, что они могут сняться, мы пытались им помочь, дали время распределить игроков. У клуба оставались долги. Сейчас они практически погашены, остался небольшой хвостик. В начале сентября на совете директоров будет решение по распределению средств за сезон, "Витязь" тоже в этой доле», — приводит ТАСС слова господина Морозова.

В июне «Витязь» был исключен из числа участников КХЛ до 2030 года. Решение было принято советом директоров лиги. «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщал, что долги подмосковного клуба составляют около 400 млн рублей. 15 июля игрокам команды был присвоен статус неограниченно свободных агентов.

«Витязь» был основан в 1996. Клуб провел в КХЛ все 17 сезонов с момента ее основания в 2008 году. До 2013 года команда базировалась в Чехове, затем переехала Подольск, последние три сезона играла в Балашихе. «Витязь» четыре раза участвовал в play-off (последний раз — в сезоне–2022/23), однако ни разу не проходил дальше первого раунда.

Таисия Орлова