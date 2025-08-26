МИД Ирана сообщил о контактах с Россией по ядерной программе

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в процессе решения вопроса с возможным возобновлением европейских санкций в отношении Исламской Республики власти продолжают консультации с Россией. Он выразил надежду, что эти контакты и другие усилия позволят добиться «позитивных и плодотворных» результатов.

«Были предприняты значительные усилия для предотвращения подобного события. Переговоры, которые проходят сегодня в Женеве после телефонных звонков министра иностранных дел своим коллегам, а также с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также консультации, проведенные с другими членами Совета Безопасности, особенно с Россией, – все это в этом направлении»,— сказал Эсмаил Багаи журналистам (цитата по IRNA).

18 октября истекает срок, до которого Великобритания, Франция и Германия намерены запустить snapback — механизм, который предполагает восстановление всех санкций Совбеза ООН, введенных против Тегерана в ответ на его ядерные разработки. Такая возможность предусмотрена Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 2015 года.

В российском МИДе «Ъ» сообщали, что западные страны не имеют права использовать snapback, поскольку сами не придерживаются условий ядерной сделки. При этом Россия не намерена соблюдать прежние рестрикции, если даже будет объявлено об их возобновлении.

Лусине Баласян