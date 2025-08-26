Эскалаторы и траволаторы в российских ТЦ могут остановиться 1 сентября

Союз торговых центров (СТЦ) России попросил Ростехнадзор разъяснить легитимность эксплуатации эскалаторов и траволаторов после 1 сентября 2025 года. В этот день в России истекает срок действия всех их освидетельствований, выданных до 1 сентября 2024-го.

Просьба СТЦ приводится в письме организации (копия есть у “Ъ”) от 21 августа. Из него следует, что с появлением новых норм прежняя система аттестации проводящих освидетельствование организаций была отменена, а другая не появилась. В результате бизнес оказался в правовом тупике: пройти проверку он обязан, но не может, потому что в стране нет аккредитованных организаций.

Вице-президент СТЦ Павел Люлин пояснил, что юридически эксплуатация эскалаторов и траволаторов с 1 сентября становится невозможной, и владельцы должны будут их остановить. По его мнению, это может привести к социальному напряжению, создать риски для арендаторов. По данным NF PM, в России сейчас около 2 тыс. профессиональных торговых комплексов, в большинстве из них есть эскалаторы. Нередко речь идет о десятках устройств.

В Ростехнадзоре сообщили “Ъ”, что рассматривают обращение. Ответ на него обещают дать позже.

Подробности — в материале «Ъ» «Неподъемный вид техники».