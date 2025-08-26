Франсуа Байру сыграет с парламентом в «верю не верю»

Премьер-министр Франсуа Байру решил пойти ва-банк. 25 августа он объявил, что на открытии сессии парламента 8 сентября поставит перед Национальной ассамблеей вопрос о доверии правительству. О том, зачем он это делает и чем это может обернуться, рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Премьер-министр Франсуа Байру

Фото: Abdul Saboor / Reuters Премьер-министр Франсуа Байру

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Франсуа Байру, не имея большинства в Национальной ассамблее, принял спорное решение: вызвать депутатов на голосование о доверии, прежде чем обсуждать бюджет 2026 года. Использование ст. 49.1 Конституции, позволяющей премьер-министру напрямую связать программу правительства с доверием парламента, стало неожиданностью. Статья эта применялась аккуратно и крайне редко: она может дать правительству карт-бланш, но одновременно привести к его немедленному падению. Для Байру это рискованный прыжок в пустоту, но одновременно — средство привлечь внимание к критической финансовой ситуации без затягивания парламентских дебатов.

«Нас ожидает момент истины»,— заявил премьер на пресс-конференции в Париже, подчеркивая «серьезность и срочность» ситуации.

Речь идет о дефиците бюджета и государственном долге, превысившем €3300 млрд.

Байру предложил план сокращения расходов на сумму почти €44 млрд, включающий меры, которые уже вызвали ожесточенные споры: заморозку социальных выплат, ограничение госрасходов, замораживание налоговой шкалы и, самое непопулярное, отмену двух праздничных дней — в опросе Odoxa 84% французов уже заявили, что нет на свете такой опасности, которая бы помешала им как следует отдохнуть.

Все фракции парламента, слева направо, кроме президентского блока, уже дали знать, что будут голосовать против. План Байру не одобряют ни «непокорившиеся» Меланшона (LFI), ни коммунисты (PCF), ни «зеленые» (Les Еcologistes), ни правые «Республиканцы» (LR), хотя сегодня они все же решили поддержать премьера. Лидер «Национального объединения» (RN) Жордан Барделля предсказал «конец правительства», а Марин Ле Пен призвала готовиться к роспуску парламента — хотя именно позиция лепенистов спасла кабинет министров от вотума недоверия в январе и феврале.

Слабая надежда остается у премьера на 66 депутатов-социалистов (PS). Формально они категорически против бюджета. Первый секретарь партии Оливье Фор заявил: «Немыслимо, чтобы социалисты голосовали за доверие». Но Байру пытается склонить их к компромиссу, обещая строго соблюсти «принцип справедливости» при распределении бюджетного бремени.

Ситуацию осложняет то, что против плана правительства поднимается улица. В соцсетях набирает силу «Движение 10 сентября», обещающее «заблокировать страну» в ответ на бюджетные строгости Байру.

Леворадикальные силы во главе с Жан-Люком Меланшоном стремятся возглавить инициативу и привести Францию к всеобщей забастовке (см. «Ъ» от 24 августа). Байру отвечает, что предпочитает «упорядоченный парламентский спор» хаосу демонстраций.

Премьер-министр, выступая за два дня до зловещего «10 сентября», намерен опередить и «сентябристов», и оппозицию. Тем не менее риск очевиден, и, если депутаты откажут ему в доверии, премьер будет вынужден уйти. Такой сценарий становится все более вероятным: к сентябрю Франция подходит в состоянии политического брожения. В парламенте — почти стопроцентная конфронтация. На улицах — обещание массовых протестов. На финансовых рынках — нарастающее недоверие. Сам премьер обозначает выбор в черно-белых красках: «Байру или хаос».

Для самого Байру выбранная стратегия имеет, однако, важное преимущество. Если бы премьер дождался завершения дебатов, его уход воспринимался бы как капитуляция. Запрос доверия до обсуждения бюджета превращает отставку в публичный акт, а не поражение после «мучительного компромисса». Известный своим упрямством, 74-летний Байру демонстрирует готовность рисковать ради идеи, открыто ставя депутатов и граждан перед вопросом: готовы ли они разделить ответственность за финансовое будущее страны?

Это способ уйти «с поднятой головой», сохранив моральный авторитет и подчеркнув значимость предложенного плана экономии, даже если его реализация окажется невозможной.

Такой уход вовсе не закрывает ему путь к президентским выборам 2027 года. Напротив, он формирует образ лидера, способного принимать рискованные, но ответственные решения, действовать вопреки давлению оппозиции. При удачном стечении обстоятельств Байру превращает возможное поражение в политический месседж и моральный капитал, который можно использовать в будущей кампании.

Однако для Франции прогнозы на случай падения правительства тревожные. Если кабинет Байру потеряет доверие, президент Макрон должен будет назначить нового премьер-министра или распустить Национальную ассамблею, что приведет к досрочным выборам. Такой сценарий, вероятнее всего, усилит политическую нестабильность и протестные настроения. Любой исход голосования «верю не верю», будь то выживание правительства или его падение, повлечет серьезные политические и экономические последствия для страны.

Алексей Тарханов