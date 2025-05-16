Депутаты хотят подружиться с нейросетью

В Госдуме продолжается дискуссия на тему законодательного регулирования искусственного интеллекта (ИИ). Ее очередным этапом стал прошедший 15 мая круглый стол на тему «Нейросеть выходит на работу. Вызовы и перспективы. Союзник, помощник или конкурент?». Его участники поделились собственным опытом использования нейросетей, который оказался преимущественно позитивным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Мария Бутина считает, что с нейросетями нужно жить дружно

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Депутат Мария Бутина считает, что с нейросетями нужно жить дружно

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Активное обсуждение проблем ИИ началось в Думе с мартовского круглого стола, организованного фракцией «Новые люди». Его участники пришли к выводу, что законодательное регулирование в этой области неизбежно, и, если парламентарии упустят инициативу, этим вопросом займутся силовики. В апреле в нижней палате была создана межфракционная рабочая группа по разработке законов о применении ИИ во главе с вице-спикером Александром Бабаковым («Справедливая Россия — За правду»), которая намерена поработать над законодательным обеспечением «национально ориентированного» ИИ.

В мае к этому процессу подключились единороссы: модератором круглого стола 15 мая стала член думского комитета по международным делам и комиссии по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ Мария Бутина. Первым делом она рассказала о курируемом ею проекте «Мир 2035: ИИ и будущее России», который «инициирован с целью запуска системной работы по осмыслению и формированию технологической стратегии России в эпоху ИИ». Среди целей проекта — выработка предложений по развитию законодательной базы, формирование экспертного сообщества вокруг темы технологического суверенитета и т. п. Уже запланировано проведение серии круглых столов и форумов на период до сентября 2026 года. «Мы предлагаем некую стратегию для развития в дальнейшем на площадке Госдумы вопросов ИИ»,— пояснила госпожа Бутина, добавив, что при правильном применении ИИ он является плюсом для человека, но вопрос в регулировании и экспорте технологий.

В целом участники круглого стола были настроены по отношению к нейросетям скорее благожелательно и мало упоминали о связанных с ними угрозах. Разве что официальный представитель МИДа Мария Захарова напомнила о дипфейках как «одном из самых больших по масштабу вызовов», отметив при этом, что Россия находится на передовой борьбы с этим злом. Госпожа Захарова также высказала мнение, что выработкой универсальных правил в области ИИ необходимо заниматься на площадке ООН и нельзя допустить, чтобы это стало прерогативой какой-то группы стран. «Это создаст опасность возвращения к колониализму, только на новом технологическом уровне»,— предупредила дипломат.

Затем своим опытом работы с нейросетями поделились представители разных отраслей. Например, директор Института персонализированной кардиологии Филипп Копылов сообщил, что в 2025 году появились исследования о том, как алгоритмы в чистом виде побеждают человека. Директор Научно-исследовательского центра корпоративной безопасности Анна Кулик посетовала, что в области поведенческой психологии нейросети пока не дотягивают до нормы: не могут прочитать эмоции человека или определить его психологический портрет по фотографии. «Многие системы умных камер, которые нацелены на распознавание эмоций, фиксируются на движении, но не совсем корректны в их интерпретации. Сдвинутые брови не равно гнев, поднятые брови не равно удивление»,— привела она понятные примеры. А гендиректор ООО «Иркутская клубника» Екатерина Глухова похвалилась, что на ее предприятии в Сибири с помощью нейросетей выращивают клубнику. Правда, как оказалось, во многом вынужденно: в регионе не хватает кадров, и проблему пришлось решать путем создания чат-бота «ИИ-Агроном».

Поиск подходов к теме ИИ со стороны власти пока противоречив, считает политолог Константин Калачев: «Хочется и капитал приобрести, и невинность соблюсти, и продолжить линию на жесткое регулирование, и от других не отстать, сохраняя конкурентоспособность». Впрочем, необходимости «изобретать велосипед» у российских законодателей нет, уверен эксперт, ведь образцы регулирования уже разработаны в Китае. Там, среди прочего, нельзя применять алгоритмы для подрыва госвласти и свержения Компартии, а для обучения моделей необходимо использовать «законные данные» и раскрывать их регулирующим органам в случае необходимости. «Что-то подобное будет и у нас, китайский опыт наверняка возьмут за основу или хотя бы учтут»,— прогнозирует господин Калачев.

Главная проблема этой активности властей — реагирование на проблемы, которые пока не возникли, рассуждает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Человечество экспериментирует с нейросетями, и пока не выявились критические проблемы, которые они создают. Поэтому не очень понятно, что именно регулировать. Не накопилось осмысленной биг-даты опыта пользования. В текущей повестке нет особых болей, связанных с темой нейросетей». Вследствие этого в действиях той же Госдумы видны скорее попытки «присоединиться к резонансной теме, а не осмысленной активности», что, впрочем, «не страхует от принятия какого-нибудь ненужного закона», резюмирует политолог.

Ксения Веретенникова, Григорий Лейба