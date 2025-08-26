83-летняя жительница Ярославля отдала мошенникам почти 1,5 млн рублей

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве из-за обмана 83-летней местной жительницы на 1,5 млн руб. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Жительнице города, 1942 года рождения, в июне позвонил якобы юрист и сообщил о попытках неизвестных снять с ее банковских счетов деньги. Для сохранности средств позвонивший убедил пенсионерку действовать строго в соответствии с поступающими указаниями.

В течение нескольких дней пострадавшая передавала деньги через курьеров. Спустя два месяца она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию Заволжского района.

Алла Чижова