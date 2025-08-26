В Ульяновске произошел третий за месяц наезд электросамоката на ребенка

Следователи приступили к процессуальной проверке по факту наезда электросамоката на малолетнего ребенка, сообщило во вторник следственное управление СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации ведомства, в понедельник, 25 августа, на тротуаре улицы Промышленной в Засвияжском районе Ульяновска «неизвестное лицо на электросамокате совершило наезд на восьмилетнего ребенка, в результате чего последнему были причинены телесные повреждения», «неизвестный скрылся с места происшествия».

В СУ СКР отмечают, что следователями устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В ведомстве считают, что определить нарушителя будет несложно — будут запрошены данные у компании ООО «ЮрентБайк.ру», которая занимается предоставлением в аренду электросамокатов (входит в группу компаний МТС, обеспечивает работу сервиса «Юрент»), и будет получена полная информация, кто в это время арендовал самокат и проезжал в указанном месте.

В СУ СКР отмечают, что по результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение. В ведомстве подчеркивают, что если выяснится, что электросамокатом пользовался несовершеннолетний, то «разбирательство будет более серьезным», поскольку предоставлять электросамокаты в аренду несовершеннолетним запрещено.

В Ульяновске это уже третий случай наезда электросамоката на ребенка за две недели августа. Первый произошел 13 августа на пешеходной дорожке проспекта Генерала Тюленева в Заволжском районе Ульяновска — подросток на электросамокате наехал на коляску с ребенком, коляска перевернулась. Второе происшествие случилось на тротуаре улицы Рябикова в Засвияжском районе, где подросток на электросамокате наехал на двухлетнего ребенка, который от столкновения и падения получил телесные повреждения.

Андрей Васильев, Ульяновск