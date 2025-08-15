В Ульяновске СКР зафиксировал второй за неделю случай наезда самоката на ребенка

В Ульяновске следователи регионального управления СКР начали процессуальную проверку размещенной в соцсетях информации о наезде электросамоката на малолетнего ребенка.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщает СУ СКР, в пятницу, 15 августа, на тротуаре улицы Рябикова в Засвияжском районе Ульяновска подросток на электросамокате наехал на двухлетнего ребенка, который от столкновения и падения получил телесные повреждения.

В ведомстве отмечают, что по итогам доследственной проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, или отказе от него.

По предварительным данным, состояние пострадавшего ребенка удовлетворительное, он получил ушибы, в настоящее время медики обследуют его, чтобы убедиться в отсутствии сотрясения головного мозга.

В Ульяновске это уже второй случай наезда электросамоката на ребенка за неделю. В среду, 13 августа, на пешеходной дорожке проспекта Генерала Тюленева в Заволжском районе Ульяновска подросток на электросамокате наехал на коляску с ребенком, коляска перевернулась. Молодой человек скрылся с места происшествия. Известно, что правоохранительным органам уже удалось установить личность нарушителя — им оказался 17-летний подросток. Следственные органы также проверяют кикшеринговую компанию, сдававшую в прокат электросамокаты, с целью выяснения, на каком основании самокаты доступ к самокатам получают несовершеннолетние.

Андрей Васильев, Ульяновск