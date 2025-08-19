126 тысяч рублей составила средняя цена «квадрата» в новостройках Ижевска в августе

Средняя цена 1 кв. м в новостройках Ижевска составила 126,7 тыс. руб. в августе следует из данных экспертов «Циан.Аналитики». Это на 18% выше, чем год назад, и на 0,6% больше по сравнению с июлем.

«После периода околонулевой динамики спрос и цены на рынке новостроек начали увеличиваться. Этому способствовало снижение ключевой ставки ЦБ: ипотека стала немного доступнее, а также активизировались владельцы депозитов, доходность которых заметно сократилась. Дальнейшая коррекция ключевой ставки приведет на рынок новых покупателей, а стоимость квадратного метра продолжит увеличиваться на 1-1,5% в месяц»,— комментирует эксперт сервиса Елена Бобровская.

Напомним, средняя цена 1 кв. м в новостройках Удмуртии увеличилась на 2,9% во втором квартале 2025 года, составив 117,1 тыс. руб. Это позволило республике занять восьмое место среди субъектов ПФО.