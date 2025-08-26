В Ярославской области заболевших новым вариантом коронавируса не выявлено

В Ярославской области не зафиксировано случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зафиксировано свыше 380 случаев заболевания. Она отметила, что новый вариант вируса заразнее предыдущих, но «течение легкое». Симптомы «Стратуса» схожи с предыдущими штаммами: повышение температуры, слабость, озноб, насморк, сухой кашель и головные боли. В некоторых случаях возможны нарушения обоняния, першение в горле и дискомфорт в животе.

Штамм впервые выявлен в Канаде в начале 2025 года. Новую пандемию ведомство считает маловероятной, поскольку, как поясняла госпожа Попова, вирус перешел в разряд сезонных.

Алла Чижова