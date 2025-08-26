Челябинская компания «Бизнес-актив» перешла под управление нового менеджмента ЮГК

Сергей Евтеев покинул пост генерального директора ООО «Бизнес-актив» (управляет бизнес-центром «Челябинск-сити»), собственником которой ранее была Евгения Кузнецова, дочь экс-владельца «Южуралзолота» (ЮГК) Константина Струкова. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, теперь компанией руководит национализированное ООО «Управляющая компания ЮГК».

В справке ЕГРЮЛ указано, что информация о руководителе ООО «Бизнес-Актив» изменилась 25 августа.

Сергей Евтеев занимал пост генерального директора ООО «Бизнес-Актив» в периоды с июня 2010-го по апрель 2014 года, а также с декабря 2014-го до августа 2025-го.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 11 июля текущего года Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» и активов еще десяти компаний, принадлежащих заместителю председателя Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову, членам его семьи и связанным с ним лицам. Среди ответчиков были в том числе Евгения Кузнецова и Сергей Евтеев. По решению суда в доход РФ обращены принадлежащие Константину Струкову более 149,8 млрд акций ПАО «ЮГК» и 100% уставного капитала УК «ЮГК».

Кроме того, у Евгении Кузнецовой изъяли ООО «Бизнес-актив», а у Сергея Евтеева — 100% ООО «Уралтранскомплект» и 45% ООО «Арбат-сити».14 июля суд отстранил Константина Струкова от должности президента ООО «Управляющая компания ЮГК». На следующий день учредителем компании стало Росимущество.