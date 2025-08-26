На «Продолжительную и активную жизнь» нижегородцев выделили 6,5 млрд рублей

Около 6,5 млрд рублей выделено на 2025 году в Нижегородской области для реализации нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Нижегородской области. Из них почти 4,6 млрд направлено из федерального бюджета и более 1,9 млрд из регионального, сообщили в областном правительстве.

Большая часть средств по этой программе предназначена для модернизации первичного звена здравоохранения. Глава нижегородского минздрава Галина Михайлова рассказала, что в этом году для учреждений первичного звена закупили свыше 1,75 тыс. единиц оборудования, 12 передвижных медицинских комплексов и 22 единицы спецавтотранспорта. Также капитально отремонтировали уже почти 130 объектов здравоохранения.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего в бюджет 2025 года на развитие здравоохранения заложили более 45 млрд руб.

