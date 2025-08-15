CNN: Белый дом обсуждает необходимость «пряника» для договоренности с Россией

Представители администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность предложить России деловую сделку, чтобы «сдвинуть с мертвой точки» украинский вопрос. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

В качестве «пряника» российской стороне могут предложить не только экономическое сотрудничество, но и соглашение по стратегическим вооружениям между двумя странами, пишет телеканал. По данным CNN, оба варианта уже обсуждались с российскими чиновниками в последние дни.

«Конечно, есть готовность обсуждать параметры», — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома о готовности Дональда Трампа обсуждать с Владимиром Путиным возможное соглашение о контроле над вооружениями. При этом собеседник телеканала подчеркнул, что детали этой сделки не будут обсуждаться на уровне президентов.