Здание бывшего воронежского салона красоты Paradise выставлено на продажу за 16 млн

Выставлено на продажу здание бывшего салона красоты и фитнеса Paradise. Это следует из объявления, опубликованного на сайте риэлторских услуг.

Объект находится в Воронеже на улице Революции 1905 года. Предполагается несколько форматов реализации. Один из них — продажа помещения площадью 136 кв. м за 16 млн руб. Собственник также готов предложить комплекс помещений, общая площадь которых составляет 570 кв. м.

Согласно описанию, объект имеет отдельную входную группу, оборудован центральными коммуникациями, санузлом, душевой. Указано наличие электропроводки, потолков высотой 3,2 м, системы вентиляции и кондиционирования. В описании преимуществ указано, что локация характеризуется высокой плотностью населения. Рядом расположены три торговых центра и два бизнес-центра, остановки общественного транспорта.

Помещения — свободного назначения. Среди потенциальных вариантов их использования — офисы, медицинские клиники и другие бизнесы.

