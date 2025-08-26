В Ярославском минкульте прокомментировали объединение театров

Ярославские театры — Театр юного зрителя и Театр кукол — сохранят свою уникальность, включая режиссеров, репертуар и труппы. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Фото: Дарья Петерсон

«Ъ-Ярославль» сообщал, что подписано постановление об объединении театров в одно юридическое лицо. Процесс реорганизации завершится до конца 2025 года. Театры объединят под одним управлением. В министерстве считают, что это должно улучшить финансовое управление и оптимизировать ресурсы.

«Изменения никак не затронут творческую составляющую. Театры будут формировать свои репертуары самостоятельно, вне зависимости от запланированной оптимизации административного персонала. Объединение не затронет труппы театров»,— сказала министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

Антон Голицын