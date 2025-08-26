«Зарплата.ру»: 31% уральских зумеров хочет зарабатывать больше 100 тыс. рублей

Не менее 31% представителей поколения Z из Свердловской области рассчитывают на зарплату свыше 100 тыс. руб. при трудоустройстве, следует из аналитики сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно опросу среди свердловских работодателей, почти столько же зумеров — 32% — желают получать 70-100 тыс. руб. Еще 23% хотели бы зарабатывать 50-70 тыс. руб., 11% рассчитывают на заработок в 30-50 тыс. руб., и только 3% — на зарплату до 30 тыс. руб. Большая зарплата является приоритетной у большинства зумеров (62%) при трудоустройстве, почти столько же (61%) ценит баланс работы и личной жизни. Для 52% важна возможность удаленной работы или гибридного графика, для 30% — профессиональный и личностный рост, еще для 22% — интересные и творческие задачи.

Успешно привлекают зумеров на вакансии только 42% опрошенных — 58% работодателей испытывают сложности с привлечением соискателей этой возрастной группы. Многие участники опроса (60%) считают, что у зумеров есть особые ожидания относительно корпоративной культуры и стиля управления: им важно работать в дружелюбной атмосфере, иметь поддержку их идей и получать понятную обратную связь, а также влиять на принятие решений.

При этом работодатели отмечают недостаток опыта работы у зумеров, трудности с оценкой практических знаний и умений, сложности в оценке гибких навыков — в частности, умение работать в команде, неумение презентовать свои навыки и достижения. 34% респондентов сталкиваются с проблемой высокой текучести кадров среди зумеров: более половины уходит с работы из-за несоответствия ожиданий и реальности. Среди других причин — более выгодные предложения от других компаний, отсутствие возможностей для развития, неподходящий стиль управления и корпоративная культура.

Напомним, по данным HH.ru на июнь, в Свердловской области за год медианная предлагаемая зарплата увеличилась на 11%, достигнув 70 021 руб. При этом в целом по России соискателям предлагается 75 512 руб.

Ирина Пичурина